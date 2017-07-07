قصف عنيف لقوات النظام السوري قرب دمشق

قصفت قوات #النظام_السوري بعنف، الجمعة، حي عين ترما الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية، لدعم القوات التي تتقدم باتجاه هذه المنطقة، بحسب ما أفاد ناشط والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع عين ترما في الغوطة الشرقية، أكبر جيب للمعارضة على مشارف #دمشق، وهي من ضمن مناطق "تخفيف التصعيد" التي اتفقت بشأنها القوى الإقليمية في أيار/مايو.

وتربط عين ترما بين #الغوطة الشرقية وحي جوبر الذي يسيطر عليه المقاتلون المعارضون.

وقال حمزة عباس، الناشط الموجود داخل عين ترما، لوكالة فرانس برس "شنت الطائرات عدة غارات على عين ترما والنظام يحاول اقتحامها".

وقال #المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام شن خمس غارات جوية على الأقل، وأطلق ثلاثة صواريخ على عين ترما.