أميركا: نتوقع أن تضمن روسيا احترام إيران للهدنة بسوريا

قال مسؤول كبير في وزارة #الخارجية_الأميركية إن #وقف_إطلاق_النار في جنوب غرب سوريا الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وروسيا والأردن ويبدأ يوم الأحد هو "خطوة أولى" نحو ترتيب أكبر.

وقال المسؤول الذي شارك في المفاوضات وطلب عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز": "إنها خطوة أولى نتصور بعدها ترتيبا أكبر وأكثر تعقيدا لوقف إطلاق النار، وترتيبا لعدم التصعيد في جنوب غرب #سوريا. بالتأكيد أكثر تعقيدا من (إعلانات) هدنة سعينا للتوصل إليها في الماضي".

وأضاف المسؤول أن المزيد من المناقشات ستحدد جوانب حاسمة في الهدنة، ومنها من سيتولى مراقبتها، مشيراً إلى "نشر محتمل لقوات مراقبة".

وأعرب المسؤول عن أمل الولايات المتحدة بأن يلتزم النظام السوري باتفاق وقف إطلاق النار، متوقعاً أن "تستخدم #روسيا نفوذها لضمان احترام إيران والقوات الموالية لها في سوريا وقف إطلاق النار".

وأوضح المسؤول أن هذه #الهدنة "منفصلة عن الترتيبات التي تناقشها روسيا وتركيا وإيران في أستانا".

وفي سياق متصل، أقر دبلوماسي أميركي كبير في وزارة الخارجية لوكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة تبقى "متواضعة" و"واقعية" في أهدافها، نظراً إلى فشل عمليات وقف إطلاق النار السابقة التي تفاوضت واشنطن وموسكو بشأنها.

وأقر أيضاً بأن "سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا صعب"، لكن "لدينا شعور ولديهم شعور بأنه إذا أردنا حلاً للنزاع السوري يجب علينا أن نكون منخرطين معا".