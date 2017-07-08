أردوغان يتوعد بعملية ضد الأكراد في عفرين السورية

توعّد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان السبت بشن هجوم ضد الأكراد في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا بعد سلسلة مواجهات على الحدود.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في هامبورغ: "ما دام هذا التهديد (الكردي) مستمرا، سنطبق قواعد الاشتباك لدينا وسنرد في الشكل الملائم في #عفرين".

وسجلت في الأيام الأخيرة مواجهات متكررة بين #الجيش_التركي و #وحدات_حماية_الشعب الكردية في المنطقة الحدودية.

وتتحدث الصحافة التركية منذ أيام عن عملية برية محتملة للجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد.

وكرر أردوغان السبت أن تركيا "لن تسمح" أبدا بإقامة دولة كردية في شمال #سوريا، مضيفاً: "لن نقلل أبدا من شأن التهديدات التي تخيم على بلادنا".

وسبق أن شنت أنقرة عملية برية في شمال سوريا في آب/أغسطس 2016 لإبعاد المتطرفين من الحدود والحؤول دون الربط بين المناطق التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

كما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" عن أردوغان قوله "قطعا لن نظل صامتين ودون رد على دعم وتسليح المنظمات الإرهابية بجانب حدودنا وتشكيل جزر للإرهاب في المنطقة".

وبحسب الموقع أضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي أثناء مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين في هامبورغ "لن نتردد في استخدام حقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد التشكيلات المهددة لأمن بلدنا".

كان أردوغان قد عبر عن قلق تركيا من القرار الأميركي بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار. والتقى الاثنان أيضا خلال قمة مجموعة العشرين.