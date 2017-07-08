بوتين: واشنطن أصبحت أكثر براغماتية بشأن سوريا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خليفة لقائه مع الرئيس الأميركي في قمة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية إن الرئيس ترمب شخص دقيق وعقلاني.

وأضاف بوتين أنه أكد لترمب عدم تدخل #روسيا في #الانتخابات_الأميركية.

كما نوّه بوتين إلى أنه لم يناقش موضوع #قطر مع أي طرف.

بوتين وسوريا وترمب

وبالنسبة للشأن السوري، قال بوتين إن واشنطن أصبحت أكثر براغماتية بشأن #سوريا.

وأكد الرئيس الروسي أن #الأزمة_السورية كانت محل نقاش واسع في #هامبورغ.

كما أشار إلى أنه بالإمكان التوصل إلى حلول وسط بشأن سوريا، وأن اتفاق الهدنة الذي تم جنوب البلاد خطوة هامة، كما أنه يمكن القيام بخطوات إضافية.

فيما علق بوتين أن مناطق خفض التوتر تمهد للتوصل إلى حل سياسي سوري.

اتفاقية المناخ

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي أن قمة مجموعة العشرين توصلت إلى "التسوية الأفضل" بالنسبة إلى ملف المناخ الشائك.

وقال بوتين إن "أحد الموضوعات الأكثر أهمية كان التبدل المناخي. وهنا، نجحت (المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل) في التوصل إلى التسوية الأمثل (...) بعدما لاحظت كل الدول أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق (الذي وقع في باريس)، لكن العمل على هذا الملف سيتواصل"، واصفاً ذلك بأنه "عنصر إيجابي".