أميركا تعتبر وقف إطلاق النار بجنوب سوريا "أولوية" لها

اعتبر الجنرال هربرت ريموند ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي السبت أن #وقف_إطلاق_النار الذي يبدأ سريانه بجنوب غرب سوريا الأحد هو أولوية أميركية وخطوة هامة نحو تحقيق سلام في كل أنحاء البلاد.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا الاتفاق على مذكرة تفاهم لإقامة "منطقة خفض تصعيد" في #درعا و #القنيطرة و #السويداء ابتداء من ظهر الأحد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة في هامبورغ.

وشدد ماكماستر في بيان السبت على أن "مثل هذه المناطق هي أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة". وقال: "ما شجّعنا، هو التقدّم الذي تم إحرازه للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضاف ماكماستر "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة هزيمة تنظيم داعش، والمساعدة على أنهاء الصراع في #سوريا، والحد من المعاناة، وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم. ويعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة".

ولفت ماكماستر إلى أن الرئيس الاميركي دونالد ترمب بحث في هذا الاتفاق "مع العديد من قادة العالم خلال قمة مجموعة العشرين" بألمانيا بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن قوات الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف النار المقرر أن يبدأ الأحد "بالتنسيق مع الأردنيين والأميركيين".