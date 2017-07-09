"جبهة النصرة" تعتقل 100 داعشي في شمال سوريا

شنت #هيئة_تحرير_الشام، ائتلاف فصائل إسلامية أبرزها #فتح_الشام (النصرة سابقاً)، حملة اعتقالات في شمال غرب سوريا، الأحد، أوقفت خلالها نحو مئة عنصر من تنظيم داعش، وفق ما أعلن متحدث باسم الهيئة.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام في إدلب، عماد الدين مجاهد، إنه بعد "رصد تحركات مشبوهة لعناصر تنظيم داعش ضمن الشمال السوري المحرر، تم اعتقال أكثر من مئة عنصر من أمنيي التنظيم، بينهم المسؤول الأمني العام للتنظيم في مدينة #إدلب ".

وشهدت مدينة إدلب انتشارا كثيفا لعناصر ملثمين تابعين لهيئة تحرير الشام، بعدما نصبوا حواجز في الشوارع والساحات الرئيسية. وعمل العناصر المسلحون على تفتيش السيارات والتدقيق في هويات المارة.

وتزامنت هذه الإجراءات الأمنية المشددة مع حملة توقيف مماثلة جرت في بلدة سرمين الواقعة في ريف إدلب الشرقي. ونتج عن العملية وفق مصدر السيطرة على مراكز لداعش وضبط مبالغ مالية و"عشرات العبوات والأحزمة الناسفة".

إدلب بدون داعش

وتسيطر فصائل إسلامية ومقاتلة أبرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) منذ صيف العام 2015 على كامل محافظة إدلب. ويغيب تنظيم داعش المحافظة حيث يقتصر وجوده على خلايا نائمة أو مبايعين له أو مقاتلين فارين من محافظات أخرى، آخرها من ريف حلب الشرقي.

وقال عنصر من هيئة تحرير الشام إن من جرى توقيفهم هم "عناصر من داعش دخلوا إلى إدلب وريفها من خلال طرق التهريب، أو أعضاء خلايا سابقة كانت تتبع للواء جند الأقصى".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره اعتقال هيئة تحرير الشام عشرات العناصر من "جنسيات سورية وغير سورية، معظمهم من عناصر تنظيم جند الأقصى المنحل، الذين بايع قسم منهم تنظيم داعش".

وقال المرصد إن عمليات التوقيف هذه تأتي بعد سلسلة تفجيرات استهدفت في الأسابيع القليلة الماضية مدينة إدلب ومناطق عدة في ريفها.

وقتل 9 أشخاص بينهم خمسة قياديين في المحكمة الشرعية، في تفجير استهدف قبل أقل من أسبوع معهداً دينياً تابعاً للهيئة، وفق المرصد.