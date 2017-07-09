الهدوء يسود جنوب سوريا بعد سريان وقف إطلاق النار

دخلت هدنة وقف إطلاق النار في جنوب غرب #سوريا حيز التنفيذ اليوم الأحد (الساعة 9 بتوقيت غرينتش)، وذلك في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد.

وأفاد المرصد السوري، أنه لا ضربات جوية ولا اشتباكات في جنوب غرب سوريا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن "يسود الهدوء في جنوب سوريا تزامناً مع دخول الاتفاق الأميركي الروسي الأردني حيز التنفيذ ظهر الأحد" بتوقيت دمشق.

وأوضح أن "الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء التي تتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة بشكل رئيسي السيطرة عليها، تشهد توقفاً للمعارك والقصف منذ صباح اليوم باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا".

فيما نفذت قوات #النظام_السوري قصفاً متقطعاً على تلك المناطق في وقت سابق قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأحصى ناشطون 30 قذيفة وبرميلا متفجرا على المنطقة كان لمحافظة #درعا نصيب الأسد منها.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 6 قذائف لقوات النظام في تل المال في ريف درعا الشمالي الغربي و10 أخرى بمنطقة اللجاة في الريف الشمالي الشرقي لدرعا، وذلك بالتزامن مع قصف للطيران المروحي بـ16 برميلا متفجرا استهدفت إيب وعدة مناطق أخرى في منطقة اللجاة، وعقب عمليات القصف تلك هدوء حذر ساد المحافظات الجنوبية الثلاث.

وسيشمل وقف إطلاق النار محافظات درعا و #القنيطرة و #السويداء وذلك وفق اتفاق أميركي روسي أردني عقب أشهر من التصعيد.

وينص الاتفاق على تخفيض دائم للتصعيد في الجنوب السوري وإنهاء الأعمال القتالية على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، وانسحاب الأخيرة من هذه الخطوط إلى ثكنات تابعة للنظام.

ويهدف الاتفاق، بحسب المرصد، إلى تجهيز مناطق لعودة #اللاجئين من #الأردن تباعاً إلى جنوب سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق التي تلتزم بوقف إطلاق النار.