بعد هدنة.. محادثات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف

تبدأ في #جنيف اليوم الاثنين جولة جديدة من #المحادثات_السورية تجمع وفدي النظام والمعارضة، برعاية من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

وكان دي #ميستورا دشن الجولة الماضية من المحادثات مع وفدي الحكومة والمعارضة بسلسلة من الاجتماعات التشاورية، إلا أنه أكد في وقت لاحق أن جدول الأعمال الرسمي للمفاوضات سيبقى مقتصرا على ما يعرف بالسلال الأربعة المتفق عليها وهي: #الحوكمة و #الدستور و #الانتخابات، إضافة إلى #الإرهاب .

وتعقد الجولة الجديدة للمفاوضات في ظل تطورات على الأرض أهمها بدء سريان الهدنة التي يأمل أن تكون فرصة مناسبة لاستئناف إيصال المساعدات الدولية إلى المحتاجين في سوريا وخاصة المناطق المحاصرة.

وأعرب المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن تفاؤله بانعكاسات ايجابية لاتفاق وقف إطلاق النار جنوب سوريا.

وبدوره رحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة، بسريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ ظهر الأحد، مؤكداً أن الهدنة من شأنها إنقاذ أرواح الكثيرين.

