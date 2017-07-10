روسيا تسعى لمزيد من التعاون مع أميركا بشأن سوريا

قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الاثنين، إن #موسكو ستستغل نجاح وقف إطلاق نار في جنوب غرب #سوريا، وتسعى لمزيد من الفرص للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الصراع السوري.

وقال #لافروف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي "سنحاول انطلاقا من هذا الأساس أن نتخذ المزيد من الخطوات للأمام".

وأضاف أن #روسيا على اتصال دائم مع مسؤولين أميركيين بشأن الصراع في سوريا، وتأمل في التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار في أجزاء أخرى من البلاد.

يذكر أن هدنة وقف إطلاق النار في جنوب غرب #سوريا دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد (الساعة 9 بتوقيت غرينتش)، وذلك في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد.

وأفاد المرصد السوري، أنه لا ضربات جوية ولا اشتباكات في جنوب غرب سوريا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن "يسود الهدوء في جنوب سوريا تزامناً مع دخول الاتفاق الأميركي الروسي الأردني حيز التنفيذ ظهر الأحد" بتوقيت دمشق.

وأوضح أن "الجبهات الرئيسية في درعا والقنيطرة والسويداء التي تتقاسم قوات النظام وفصائل معارضة بشكل رئيسي السيطرة عليها، تشهد توقفاً للمعارك والقصف منذ صباح اليوم باستثناء سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة درعا".