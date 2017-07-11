إيران تتهرّب من الالتزام بهدنة جنوب غربي سوريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في وقت تعمل الجهات الدولية والإقليمية على تثبيت وقف النار جنوب غربي #سوريا، أن اتفاق الهدنة الذي أعلنه الرئيسان الروسي، فلاديمير #بوتين، والأميركي، دونالد #ترمب، ليس ملزماً لطهران.

وقال قاسمي إن #إيران لن تكون ضامنة للاتفاق الأميركي الروسي، وستستمر في التشاور مع موسكو بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات #أستانا الخاصة بالأزمة السورية.

كما لفت إلى أن بلاده ستقبل بالهدنة في حال تم تعميمها على سائر الأراضي السورية وتم دعم التفاهمات التي حصلت في أستانا حول مناطق خفض التوتر، في إشارة إلى وجوب نشر قوات إيرانية في تلك المناطق كونها أحد الأطراف الضامنة.