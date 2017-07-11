المعارضة تسقط طائرة حربية للأسد في البادية السورية

أسقطت فصائل #الجيش_السوري_الحر طائرة حربية تابعة لقوات النظام بالقرب من منطقة أم رمم في #البادية السورية.

وقصف قوات المعارضة أيضاً مروحية للنظام في المنطقة ذاتها.

وبحسب شبكة شام، فإن الجيش الحر استعاد السيطرة على منطقة أم رمم الواقعة قرب تل مكحول الذي تسيطر عليه #قوات_الأسد.

وأشار المصدر إلى أن #المعارك لا تزال مستمرة على محوري ريف #دمشق والسويداء.

وكشف مصدر في الجيش الحر عن سقوط ما لا يقل عن 35 عنصراً من قوات النظام، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة التابعة لها.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من سيطرة النظام على تل سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس بريف دمشق الشرقي بعد مواجهات ضارية مع قوات المعارضة.