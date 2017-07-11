"قسد" تسيطر على بلدة استراتيجية لداعش جنوب الرقة

أعلن متحدث باسم #قوات_سوريا_الديمقراطية، الثلاثاء، أنها سيطرت على بلدة جنوب مدينة #الرقة كان تنظيم #داعش يدير قاعدة عسكرية كبيرة ومعسكراً تدريبياً فيها.

وتحاول سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لجماعات مسلحة كردية وعربية، طرد التنظيم من معقله في الرقة.

وقال مدير مركز إعلام قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إنها سيطرت على بلدة العكيرشي التي تقع على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوب الرقة على نهر الفرات.

وتوغلت القوات في الرقة الشهر الماضي بعد حملة طويلة، ويدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالضربات الجوية والقوات الخاصة.

وسمحت سلسلة هجمات على الضفة الجنوبية لنهر الفرات مؤخراً لسوريا الديمقراطية بمحاصرة المتطرفين تماماً داخل الرقة والتقدم جنوب المدينة.

وتخوض القوات التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، معارك ضارية داخل المدينة القديمة بالرقة منذ الأسبوع الماضي بعدما قصف التحالف الدولي الأسوار التاريخية للمنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التنظيم أعدم العشرات من مقاتليه في العكيرشي عام 2015 بسبب انشقاقهم أو لاتهامات بالخيانة.

وأطلق "داعش" على المعسكر التدريبي الذي أنشأه في البلدة اسم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتلته قوات أميركية عام 2011.