مستشارون عسكريون أميركيون ينفذون عمليات داخل الرقة

أعلن متحدث عسكري أميركي، الأربعاء، أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم #داعش في شمال #سوريا.

وقال الكولونيل، راين ديلون، إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة "مشورة ومواكبة" لمقاتلي #قوات_سوريا_الديمقراطية (قسد) الذين يتصدون للمتطرفين.

ولفت إلى أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر، بل ينسقون خصوصاً الضربات الجوية، لكنهم أقرب من مناطق القتال، مما كانت عليه القوات الأميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

وأضاف: "إنهم على تماس مع العدو بشكل أكبر مما كان عليه الأمر في العراق".

وتابع أن عدد الجنود الأميركيين في #الرقة ليس "بالمئات".

والهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وفي السادس من حزيران/يونيو الفائت دخلت #قسد المدينة.

وقال ديلون أيضا إن قوات التحالف لاحظت أن المتطرفين باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة بشكل أكبر، وقد اعتمدوا الأسلوب نفسه في الموصل.

وأضاف: "في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين، ازداد هذا الأمر مع تقدمنا أكثر في وسط مدينة الرقة".

كذلك، يستخدم مشاة البحرية الأميركية بطاريات مدفعية دعماً للعمليات العسكرية في الرقة.