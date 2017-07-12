مقتل ضابط روسي في محافظة حماة السورية

قتل ضابط روسي بقذائف هاون في #محافظة_حماة بوسط #سوريا، كما أعلن الجيش الروسي ليل الثلاثاء الأربعاء في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الكابتن #نيكولاي افاناسوف قتل "بإطلاق قذائف هاون مباغت على معسكر" لقوات حكومة النظام السورية في محافظة حماة.

وكان الضابط يعمل ضمن مجموعة من المدربين العسكريين مهمتها تدريب جيش النظام السوري.

وبمقتل هذا الضابط يرتفع إلى 32 عدد الجنود الروس الذين سقطوا في مهام قتالية في سوريا، حسب أرقام نشرتها وزارة الدفاع الروسية. وقام جندي آخر بالانتحار في الشهر الأول من التدخل الروسي في سوريا في أيلول/سبتمبر 2015.