البقاعي تكذّب إذاعة تابعة لنظام الأسد وتنفي التصريح لها

كذّبت المعارضة السورية #مرح_البقاعي ما بثته قناة #سوريانا الإذاعية، التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة بدورها للنظام السوري أمس الأربعاء.

وكانت القناة السورية قد بثت مقتطفات من تصريحات لمعارضين سوريين بارزين، ادعت أنهم أدلوا بها لـ"سوريانا". وأبرز هذه الأسماء: #جورج_صبرا ومرح البقاعي و #جهاد_المقدسي.

إلا أن المعارِضة مرح البقاعي أكدت أن التصريح الذي بثته الإذاعة السورية قديم، وقد أدلت به في الماضي ولقناة أخرى، مرجحةً أن تكون "سوريانا" قد قامت بعملية "مونتاج" للتصريح لإذاعته على أثيرها.

وشددت البقاعي على أنها لم تدلِ بأي تصريح لإذاعة "سوريانا"، وأعطت كدليل على كلامها أن الإذاعة لم تذكر اسم مراسلها، الذي أخذ التصريح المزعوم منها، كما أنه لا يمكن سماع صوت مراسل يسأل البقاعي أي سؤال قبل البدء بتصريحها.

بدوره، نفى جورج صبرة لموقع "كلنا شركاء" نفياً قاطعاً وجود أي اتصال مع إذاعة "سوريانا"، وقال إنه، وبسبب ظروف المفاوضات التي تجري حالياً في جنيف، يبتعد عن التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع خلال فترة المفاوضات.