برلمان روسيا يقر ملحق اتفاقية نشر القوات الجوية بسوريا

صادق مجلس النواب الروسي #الدوما، الجمعة، على البروتوكول الملحق بالاتفاقية المبرمة بين موسكو ودمشق حول نشر القوات الجوية الروسية في #سوريا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكانت لجنة مجلس الدوما للشؤون الخارجية أوصت، الاثنين الماضي، بالمصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة #القوات_الجوية_الروسية في سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن نائب وزير الدفاع الروسي، نيقولاي بانكوف، قوله إن "إبرام هذه الوثيقة سيتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سوريا بصورة أكمل".

وأضاف أن " #دمشق أبلغت #موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ".

وذكر بانكوف أن "التكلفة المقررة لتطبيق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في دمشق في يناير/كانون الثاني المنصرم تبلغ 20 مليون روبل (336 ألف دولار) سنويا".

وأوضح المسؤول أن " #البروتوكول يحدد #صلاحيات_العسكريين الروس والسوريين فيما يتعلق بحماية أماكن مرابطة الطيران الروسي".

وأشار إلى أن الحماية الخارجية والساحلية للقواعد الروسية تعود -بموجب الوثيقة- إلى الجانب السوري، بينما تقع مهام #الحراسة وضبط الأمن الداخلي، إلى جانب الدفاع الجوي على عاتق الروس".

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب، ليونيد سلوتسكي بتصريحات صحافية، إن البروتوكول يحدد فترة مهمة القوات الجوية الروسية في سوريا لمدة 49 عاما مع إمكانية تمديدها لـ25 عاما إضافيا.