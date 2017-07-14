دي ميستورا: اقتراب المعارضة والنظام من أول لقاء مباشر

قبيل ختام الجولة السابعة من المفاوضات حول سوريا، أكد المبعوث الأممي #ستافان_دي_ميستورا، اقتراب الطرفين من عقد أول لقاء مباشر بينهما بنهاية أغسطس/آب المقبل.

من جانبها، جددت #الهيئة_العليا للمفاوضات التأكيد على أنه لا معنى للحديث عن مكافحة الإرهاب أو أية مسائل تقنية ما لم تطرح قضية الانتقال السياسي.

وأضاف دي ميستورا أن المنظمة الأممية لم تحض الأطراف خلال الجولة الحالية على اللقاء وجهاً لوجه، موضحاً أن خطوة كهذه يجب أن تنبع من إرادة #السوريين أنفسهم، وأن دوره اقتصر على التركيز على القواسم المشتركة بينهم.

إلا أنه استبعد في الوقت نفسه نجاح المعارضة في توحيد المنصات التفاوضية لتشمل الهيئة العليا للمفاوضات ومجموعتي القاهرة وموسكو.

وهو أمر يبقي مصير الأسد عقبة جدية، إذ تصر المنصة الروسية على ترحيله إلى ما بعد المفاوضات المباشرة.