روسيا مستعدة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في سوريا

قال بريت #مكجورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، يوم الخميس إن #روسيا أبدت استعدادها لنشر مراقبين لمنع أي انتهاكات من جانب قوات #النظام_السوري لوقف إطلاق النار بجنوب غربي #سوريا .

وقال مكجورك إن الولايات المتحدة "سعيدة جدا" بالتقدم الجاري منذ سرى يوم الأحد وقف لإطلاق النار رتبته مع روسيا و #الأردن .

وأضاف للصحافيين "أكد الروس جديتهم البالغة إزاء هذا الأمر واستعدادهم لنشر أفراد على الأرض للمساعدة في المراقبة... هم لا يريدون أن ينتهك النظام وقف إطلاق النار".

وروسيا هي الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد وساعدت قوتها الجوية وفصائل تدعمها #إيران في إحداث تقدم على المعارضة المسلحة على مدى العام الأخير.

وأعلن "اتفاق عدم التصعيد" في جنوب غربي سوريا بعد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد #ترمب والروسي فلاديمير #بوتين في ألمانيا يوم الجمعة.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي في باريس يوم الخميس إن العمل جار للتفاوض على وقف إطلاق النار في منطقة ثانية في سوريا.

وسئل مكجورك عن تصريحات ترمب فقال "أعتقد أن الرئيس يشير إلى نقاش بناء جدا أجراه مع الروس، فيما يتعلق بالبناء انطلاقا من هذا الاتفاق الذي يخص الجنوب الغربي".

وقال إن الولايات المتحدة أجرت "مناقشات عسكرية بناءة جدا... مع الروس بشأن ترتيبات عدم النزاع" في الأسابيع الأخيرة، وإنها حريصة على بحث إمكانية وقف إطلاق النار في مناطق أخرى.

ومضى قائلا إن مناقشات مكثفة جرت بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن للاتفاق على خط اتصال تفصيلي كأساس لوقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا وإن الدول الثلاث تفكر الآن في المكان الذي يمكن نشر المراقبين فيه.

وقال "ذلك النقاش جار وآمل في أن يصل لنقاط محددة الأسبوع القادم أو نحو ذلك".