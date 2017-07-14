لافروف: لا ندعم الأسد لكننا نخشى على سوريا مصير العراق

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، إن موسكو لا تدعم رئيس النظام السوري بشار #الأسد، لكنها تخشى على #سوريا مصير #العراق، مضيفاً أنه يخشى بعد القضاء على الديكتاتور القضاء على البلد أيضا على حد تعبيره.

وذكر لافروف أن روسيا لا تدعم الأسد، لكنها متمسكة بحق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وفي محاضرة ألقاها في مقر صندوق كوربر في برلين، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه في ما يتعلق بالأسد، #موسكو لا تدعمه، لكنها لا تريد إطلاقاً أن يتكرر في سوريا ما حصل في العراق، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق قال بريت #مكجورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إن #روسيا أبدت استعدادها لنشر مراقبين لمنع أي انتهاكات من جانب قوات #النظام_السوري لوقف إطلاق النار بجنوب غربي #سوريا .

وقال مكجورك إن الولايات المتحدة "سعيدة جداً" بالتقدم الجاري منذ سرى يوم الأحد وقف لإطلاق النار رتبته مع روسيا و #الأردن .

وأضاف للصحافيين "أكد الروس جديتهم البالغة إزاء هذا الأمر واستعدادهم لنشر أفراد على الأرض للمساعدة في المراقبة... هم لا يريدون أن ينتهك النظام وقف إطلاق النار".