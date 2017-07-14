هجوم للنظام بغازات سامة على بلدة بريف دمشق

أصيب 3 من #مقاتلي_المعارضة السورية المسلحة، الجمعة، بحالات اختناق جراء هجوم جديد نفذته #قوات_النظام بغازات سامة على بلدة "عين ترما" المشمولة باتفاق "مناطق خفض التوتر" بريف دمشق.

وذكر بيان صادر عن مشفى "المركز الطبي بحي جوبر" أنه "استقبل 3 عناصر من المعارضة، عقب استنشاقهم غازات سامة جراء الهجوم المذكور". وحي #جوبر مجاور لمنطقة عين ترما.

وأشار البيان إلى أن "المصابين تظهر عليهم أعراض #التقيؤ والدوار، وضيق في التنفس مع تغيير في حدقة العين".

والخميس، أفاد الناشط عمار الأحمد، عضو "تنسيقية عين ترما" (التابعة للمعارضة السورية)، أن 10 عناصر من المعارضة السورية المسلحة أصيبوا بحالات اختناق جراء هجوم بغازات سامة نفذته قوات النظام على عين ترما بريف دمشق.

يشار إلى أن بلدة #عين_ترما التي تتعرض لهجوم مكثف مشمولة باتفاق #مناطق_خفض_التوتر الذي توصلت إليه #إيران و #روسيا وتركيا خلال اجتماعات أستانا في 3-4 مايو/ أيار الماضي.