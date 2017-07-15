موسكو تعزز وجودها العسكري في سوريا.. و"الدوما" يصادق

تتجه #موسكو إلى تعزيز وجودها العسكري في #سوريا بعد المصادقة على اتفاقيات عقدتها مع نظام #الأسد، يمنحها حق الانتفاع منفردة من منشآت سوريا لأمد طويل.

وصادق #الدوما على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر قوات جوية روسية في سوريا.

وكان نظام الأسد وقع في أغسطس 2015 اتفاقية تمنح الوحدات الجوية الروسية الانتفاع المجاني من مطار حميميم ومنشآته لـمدة 49 عاما.

خطوة قالت موسكو إنها تتيح لسلاح جوها إجراء عملياته في سوريا بصورة أكمل.

كما يرسم البروتوكول صلاحيات #العسكريين الروس والسوريين، فيما يتعلق بحماية مرابض الطيران الروسي.

وفي السياق ذاته يتجه الدوما للمصادقة على اتفاقية توسيع الإمكانيات التقنية للقاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس.

الاتفاقية الموقعة في يناير الماضي تسمح بتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي .

كما تتضمّن السماح بوجود إحدى عشرة سفينة حربية روسية في وقت واحد، بما فيها سفن تعمل بمحركات نووية. كما ورد في نص الاتفاق.

وعلى غرار الاتفاقية التي عقدها الأسد مع روسيا بشأن مطار حميميم يمنع على ممثلي النظام من الدخول إلى القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، إلا بعد موافقة القائد الروسي.

خبراء روس ينظرون إلى المصادقة على الاتفاقيتين المبرمتين مع نظام الأسد على أنهما خطوة لتعزيز صورة موسكو كضامن حقيقي للاستقرار في المنطقة.