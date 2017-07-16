المعارضة: ادعاء روسيا تقديمنا تنازلات "تدليس إعلامي"

أعلن المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، أنه لا يوجد هناك أي تنازل عن مغادرة #بشار_الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب جرائم في حق #السوريين عن السلطة.

واعتبر في تغريدات على #تويتر ادعاء السفير الروسي في #جنيف حول تقديم وفد المعارضة لتنازلات، هو محض "تدليس إعلامي ومخالف للمهنية والمصداقية"، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن السوريين قالوا كلمتهم في بشار الأسد وزمرته، وليس من حق هيئة المفاوضات التنازل عن المطالب الأساسية لـ #الشعب_السوري.

من جهة أخرى، اعتبر منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية أن #محادثات_جنيف لم تخرج بأي نتيجة، ونوّه إلى أن المعارضة متمسكة بموقفها بوجوب تفعيل عملية الانتقال السياسي كما ينص عليها بيان جنيف.