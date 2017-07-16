330 ألف قتيل حصيلة النزاع في سوريا منذ اندلاعه

قتل أكثر من 330 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف مدني، خلال أكثر من 6 سنوات من النزاع الذي تشهده #سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكن المرصد من توثيق مقتل 331,765 شخصا على الأرض السورية، بينهم 99617 مدنياً في الفترة الممتدة من 15 آذار/مارس 2011 حتى 15 تموز/يوليو".

كما أوضح المرصد أن بين #القتلى_المدنيين "18,243 طفلاً، و11,427 امرأة".

وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 13 آذار/مارس أفادت بمقتل أكثر من 320 ألف شخص، بينهم أكثر من 96 ألف #مدني.