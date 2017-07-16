5 روايات لتفجير اللاذقية.. إحداها تصوير مسلسل تلفزيوني!

أظهرت وسائل إعلام #النظام_السوري أو الدائرة في فلكه، تخبطاً ملحوظاً في نقل خبر #الانفجار الذي ضرب منطقة "رأس شمرا" التابعة لمحافظة اللاذقية السورية، الأحد.

فبعد قيام فضائية النظام السوري بنشر خبر عن انفجار في منطقة "رأس شمرا" وحدوث إصابات، عادت وحذفت الخبر ونشرت عوضاً منه خبراً ينفي الأول، ويتحدث عن أن الأصوات المسموعة كانت لـ"تدريبات" في منطقة عسكرية.

ثم قام الموقع الرسمي للمدارس الإيرانية في #سوريا، والتابعة له ويدعى "مجمّع الرسول الأعظم في اللاذقية"، بنشر خبر مفاده أن الانفجار السالف كان عبارة عن تصوير لمَشاهد في مسلسل تلفزيوني.

أمّا سفير النظام السوري السابق لدى #الأردن، بهجت سليمان، فقد طمأن أنصاره بأن الانفجار نجم عن "خطأ تقني في إحدى القطعات العسكرية".

ولاحقاً، قامت فضائية النظام بنشر خبر عن تبنّي فصيل سوري معارض لـ #الأسد، بتبني التفجير الذي سبق وأكّدته ثم نفته ثم نشرت خبراً عن طرف يتبنّاه.

ويأتي سبب تخبط إعلام النظام بنقل خبر تفجير "رأس شمرا" أنه وقع في منطقة عسكرية مغلقة تابعة للأسد. فسارعت أجهزته الإعلامية إلى نفي الخبر أو التقليل من شأنه واعتباره خطأ تقنياً أو مشهداً في #مسلسل_تلفزيوني، الأمر الذي يتعارض مع قيام فصيل مسلّح بتبنّي العملية.

ويذكر أنه لم يعرف بعد هذه الروايات الخمس لخبر واحد، حقيقة الانفجار الذي ضرب منطقة عسكرية مغلقة تابعة لجيش الأسد في محافظة #اللاذقية.