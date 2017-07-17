النظام يسيطر على عدد من حقول النفط جنوب غربي الرقة

سيطرت قوات الأسد على سلسلة من حقول النفط جنوب غربي #الرقة، ضمن العملية التي أطلقتها ضد تنظيم #داعش في المحافظة.

ويقول النظام إن 6500 من أبناء عشائر الرقة الموالية له يقاتلون في هذه العملية إلى جانب قواته.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام النظام أن حقول الوهاب والفهد ودبيسان والقصير وأبو القطط وأبو قطاش وقرى عدة أخرى جنوب غربي محافظة الرقة باتت تحت سيطرة قوات النظام.

كما تقع هذه الحقول والقرى إلى جنوب بلدة الرصافة وآبارها النفطية، والتي استعادها جيش الأسد الشهر الماضي من "داعش" في أول مكاسب ميدانية يحققها داخل المحافظة.

من جهتهم، يرى متابعون لتطورات العملية ميدانياً أن خطوة النظام التالية ستكون على الأرجح الزحف نحو دير الزور، والبدء ربما ببلدة السخنة التي تعد بوابة المحافظة، لاسيما بعد سيطرته على حقل غاز الهيل الأيام الماضية، والذي لا يبعد سوى 18 كم جنوب البلدة.