عقوبات أوروبية ضد 16 عسكرياً وتقنياً سورياً

أصدر وزراء خارجية #الاتحاد_الأوروبي عقوبات ضد 16 عسكرياً وتقنياً سورياً على خلفية استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين.

وذكر المجلس الوزاري في بيان أن القائمة تضم 8 من كبار العسكريين، و8 علماء ضالعين في انتشار #الأسلحة_الكيمياوية.

ومن المفترض أن تنشر الأسماء في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر حزمة عقوبات ذات صلة باتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في 4 آذار/ مارس 2017.

وتستهدف #العقوبات_الأوروبية منذ تفجر النزاع في سوريا 255 شخصا، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

كما تستهدف العقوبات 67 كياناً اقتصادياً ومالياً يشتبه في ضلوعها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ سياسة القمع التي تستهدف #المدنيين.

وأكد الوزراء "التزام الاتحاد بالبحث عن حل سياسي دائم للنزاع في سوريا تحت إشراف #الأمم_المتحدة".

كذلك جدد الوزراء التأكيد على أنه "لا وجود لأي حل عسكري للنزاع"، ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا هو الأهم.

وأشار بيان المجلس الوزاري إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء قد قدموا حتى الآن قيمة 9،4 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة ومساعدة اللاجئين داخل سوريا وخارجها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، ولكن بشرط توفر الحل السياسي ودخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي الفعلي.