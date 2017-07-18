ابن بشار الأسد يرى معارضيه عمياناً وسوري يعلق: ابن قاتل

هاجم حافظ بشار الأسد معارضي نظام أبيه ووصف الذين يقولون عن أبيه إنه ديكتاتور بـ"العميان".

وجاء ذلك رداً على سؤال صحافي لموقع Globo البرازيلي الإخباري، والذي نشر نص الحوار الذي أجراه مع حافظ، أمس الاثنين، في إطار زيارته إلى مدينة ريود دي جينيرو للاشتراك في إحدى المسابقات.

وقال حافظ إنه لن يغادر #سوريا، وإن ما يقوله معارضو أبيه "ليس حقيقياً".

الموقع نقل ردّ فعل لأحد السوريين، على زيارة حافظ إلى #البرازيل ومشاركته في مسابقة علمية، بالقول: "هذا ابن الرئيس الديكتاتوري الذي قتل آلاف السوريين. لا يمثلني أنا ولا يمثل بلدي (سوريا)". حسب ما ورد في الموقع.

وكرّر حافظ ما يقوله نظام أبيه في وصف ما يحصل في سوريا، رافضاً تسمية ما يجري فيها بأنه حرب أهلية. زاعماً أن معظم مدينة #دمشق "آمن".

وجاء في نص الحوار أن زيارة حافظ بشار الأسد إلى البرازيل، أحيطت بسرّية. وذلك نقلاً عن الجهة المنظّمة.