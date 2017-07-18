الأسد يواجه ضغوطاً روسية للتخلي عن إيران وحزب الله

اعتبرت صحيفة "واشنطن تايمز" في تقرير لها أن العلاقة الطويلة بين ميليشيات حزب الله والنظام السوري تشهد تزعزعاً واضحاً بسبب الحرب واستراتيجية كل منهما، وأن العلاقات بين #إيران والنظام تواجه ضغوطاً روسية لتخلي #الأسد عن طهران وميليشيات حزب الله.

وتحدثت مصادر جديدة لـ"واشنطن تايمز" عن تباعد واضح بين روسيا وإيران.

وأكدت الصحيفة وجود ضغوط روسية على الأسد للتخلي عن إيران وميليشيات حزب الله، لكنّ الحاصل لن يكون سهلاً، فالنظام نفسه منقسم بين سوريين مقربين من روسيا وهم ضباط تدربوا هناك، وآخرون يؤيدون الحلف مع طهران التي دعمت تبوّؤهم رتباً عسكرية ومراكز سياسية.

صراع روسي - إيراني بدأت تتضح معالمُه، #طهران تسعى لسيطرة في #سوريا تؤمن لها ممراً عسكريا إلى ميليشيات #حزب_الله في #لبنان و #روسيا، بحسب مصادر واشنطن تايمز ترفض أي هيمنة إيرانية بسوريا على شاكلة #العراق.