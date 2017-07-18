الحريري: الجيش اللبناني سينفذ عملية عسكرية في عرسال

قال #رئيس_الوزراء_اللبناني، سعد #الحريري، اليوم الثلاثاء، إن #الجيش سينفذ عملية في منطقة #جرود_عرسال بشمال شرقي لبنان عند #الحدود_السورية، حسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ووصف الحريري خلال كلمة له في #البرلمان العملية المزمعة بأنها "عملية مدروسة".

وأضاف الحريري أنّ الحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الملف الأمني.

ومن داخل البرلمان اللبناني أكد الحريري ألا تنسيق بين الجيش اللبناني وقوات النظام في #سوريا حول هذه العملية.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون برر عمل بلاده على عودة النازحين، نتيجة عدم مقدرتها على تحمل مزيد من الأعباء، محذراً في الوقت نفسه من مغبة نشر الكراهية والتحريض بين الشعبين اللبناني والسوري.

هذا، ويدور سجال في لبنان حول طريقة التعاطي مع هذا الملف، فيما تدفع ميليشيات #حزب_الله وحلفاؤها باتجاه الحوار مباشرة مع النظام السوري لعودة #النازحين، يرفض فريق الرابع عشر من آذار، وعلى رأسهم تيار #المستقبل التفاوض المباشر مع النظام، آملين بعودة النازحين عن طريق الأمم المتحدة.

وجرود عرسال منطقة قاحلة في الجبال الواقعة بين #سوريا ولبنان، وهي قاعدة لعمليات الجماعات المسلحة، بما في ذلك #جبهة_النصرة وتنظيم #داعش.