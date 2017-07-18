سوريا.. 4 قتلى في تفجير انتحاري ضد حاجز أمني للأكراد

قُتل 4 أشخاص جراء #تفجير_انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً لقوات الأمن الكردية في شمال شرق #سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأوضح المرصد أن انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الداخلي الكردي (الآسايش)، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب مدينة رأس العين في محافظة #الحسكة .

وذكر أن 4 أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات "الآسايش"، قتلوا جراء التفجير، فيما لم يتم التحقق من هوية القتيلين الآخرين. وأورد التلفزيون السوري الرسمي حصيلة القتلى ذاتها.

وغالباً ما تتعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد لهجمات يتبناها تنظيم #داعش. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونا رئيسيا في قوات "سوريا الديمقراطية" التي تخوض منذ أشهر معارك لطرد الجهاديين من #الرقة.

وتمكنت هذه القوات في 6 حزيران/يونيو وبدعم من #التحالف الدولي من دخول مدينة الرقة، وباتت تسيطر على نحو 35 بالمئة منها، وفق المرصد.