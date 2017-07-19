مصدر أردني:الإعلان قريبا عن آلية مراقبة هدنة جنوب سوريا

استبعد #الأردن إرسال قواته إلى جنوب غربي#سوريا، ضمن آليات مراقبة #وقف_إطلاق_النار المتفق عليها مع #أميركا و #روسيا ، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أدرني مسؤول، الذي كشف عن التوصل قريباً إلى صورة نهائية لآليات مناسبة لمراقبة سير #الهدنة .

وذكر المصدر الأردني الرفيع للأناضول أن بلاده وعبر الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا، اقتربت من الوصول إلى صورة نهائية لآليات مناسبة لمراقبة سير الهدنة جنوب غربي سوريا، وسيعلن عنها خلال وقت قصير. موضحاً أنه لن يكون من ضمن تلك الآليات إرسال قوات عسكرية أردنية إلى سوريا.

وأشار المصدر إلى أنّ موقف بلاده من الأزمة هو الوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن الأمن والاستقرار في سوريا.