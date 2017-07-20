مقتل 28 عنصراً للنظام في كمين بالغوطة الشرقية

قُتل 28 عنصراً من جيش النظام السوري، اليوم الخميس، في كمين نصب لهم في #الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن "عدداً كبيراً من عناصر وضباط قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا في كمين نصبه لهم مقاتلو #جيش_الإسلام، خلال محاولتهم الهجوم في جبهة بلدة #الريحان في غوطة دمشق الشرقية"، معقل الفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد أن #قوات_النظام وقوات موالية لها "اقتربت من أرض زرعها مقاتلو جيش الإسلام بالألغام، وما لبثوا أن أطلقوا النار عليهم".

وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا الكمين هو الأكثر دموية في المنطقة منذ ذلك الذي نصبه مقاتلو الفصائل في السابع من شباط/فبراير 2016 وأدى إلى مصرع 76 مقاتلا مواليا للنظام في تل صوان.

والغوطة من المناطق التي تشملها خطة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وإيران وتركيا، لكن الخلافات بشأن الجهات التي ستراقب هذه المناطق الأربع أخّرت تطبيقه.

وفي الغوطة الشرقية، قامت القوات النظامية بقصف عنيف على بلدة عين ترما الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية، وتربط الغوطة الشرقية وحي #جوبر الذي يسيطر المسلحون على أجزاء منه.