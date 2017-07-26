"سوريا الديمقراطية" تسيطر على نصف مدينة الرقة

سيطرت #قوات_سوريا_الديمقراطية، المدعومة أميركياً، الأربعاء، على نصف #الرقة معقل تنظيم #داعش في #سوريا، بعد أقل من شهرين من دخول مقاتليها المدينة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر حالياً على 50% من مدينة الرقة، رغم المقاومة الشرسة التي يبديها تنظيم داعش".

ودخلت "سوريا الديمقراطية" إلى الرقة في 6 حزيران/يونيو بعد استنزافها المتطرفين على مدى أشهر في المناطق حول المدينة.

وتدعم هجوم قوات سوريا الديمقراطية غارات جوية للتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ويحارب التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى مستشارين للقوات الخاصة والأسلحة والعتاد التي يقدمها التحالف.