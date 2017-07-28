داعش يهاجم قوات سوريا الديمقراطية في شرق الرقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش هاجم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى الشرق من الرقة، الجمعة، ما أدى لاندلاع اشتباكات وخطف عدد من الأشخاص.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات أوقعت خسائر بين نازحين ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويوجد بمنطقة الكرامة التي استهدفها التنظيم المتشدد مخيم للنازحين. وأكد مسؤول كردي النبأ لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وتهيمن على قوات #سوريا_الديمقراطية، وحدات حماية الشعب الكردية وهي الشريك الرئيسي للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد #داعش في #سوريا. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية مسلحي تنظيم داعش حاليا للسيطرة على الرقة.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على نصف المدينة.

وفقد تنظيم داعش السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا خلال الشهور الماضية في مواجهة حملات منفصلة من جانب قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري المدعوم من روسيا ومقاتلي المعارضة الذين تدعمهم تركيا.