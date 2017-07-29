اتهامات للنظام وروسيا باستهداف مشافي إدلب بشكل ممنهج

كشف تحقيق مشترك بين منظمات حقوقية سورية، الاستهداف الممنهج للمرافق الطبية في محافظة #إدلب من قبل قوات النظام و #روسيا خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد التقرير تعرّض 25 منشأة طبية في سوريا لما متوسطه هجوم واحد كل 29 ساعة، وقد وجد بشكل مستقل أن 91% منها نُفّذت بواسطة قوات النظام أو القوات الروسية معظمها في إدلب.

ويُشير التقرير المُشترك إلى أن #قوات_النظام و #روسيا كانت مسؤولة عن الهجمات على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم بمجموعها 2300 ألف شخص.

ووفق التقرير فقد استمرت عمليات القصف المتتابع للمكان مع عدم إعطاء تحذيرات، وغياب أي أعمال عسكرية عدائية نشطة بالقرب من مواقع الهجوم.