نظام الأسد.. تأشيرة السعودية تودي إلى "فرع فلسطين"

كشف موقع "زمان الوصل" عن وثيقة حديثة صادرة عن #النظام_السوري تقضي بإلزام جميع من لديهم تأشيرات سعودية على جوازاتهم بمراجعة فرع المخابرات العسكرية 235، المعروف باسم "فرع فلسطين"، أسوأ فروع أمن النظام.

وجاءت الوثيقة الموقعة من مدير إدارة الهجرة والجوازات، اللواء ناجي تركي النمير، في صيغة تعميم تحمل الرقم 8873/أ، لفتت في بدايتها إلى كتاب عن مدير مكتب وزير داخلية النظام مرفق بكتاب آخر صادر بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، يتضمن معلومات حول قيام مكاتب لخدمات الحج والعمرة في #لبنان بتزويد سوريين بتأشيرات دخول إلى #السعودية عبر سفارة الرياض في بيروت، لتأدية فريضة الحج تحت إشراف الائتلاف السوري المعارض.

وطلب كتاب النمير الموجه إلى جميع المنافذ الحدودية وفروع الهجرة عدم السماح للسوريين، الذين يحملون في جوازاتهم تأشيرات سعودية، إلا بعد أن يراجع هؤلاء الفرع 235 (فرع فلسطين)، في إشارة إلى وجوب إخضاعهم للتحقيق، وما قد يتبعه من اعتقال، وفي إشارة أيضاً إلى وجوب موافقة هذا الفرع على سفرهم، وإلا فلن يستطيعوا الخروج من #سوريا مطلقاً.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعتمد منذ سنوات الائتلاف الوطني كجهة رسمية للقيام بشؤون الحجاج السوريين، بعد أن قطعت تواصلها نهائياً في هذا الشأن مع سلطات النظام.