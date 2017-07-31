بالصور.. مساعدات تصل بلدة بالغوطة لأول مرة منذ 5 سنوات

تلقّت بلدة #النشابيّة الخاضعة لحصار قوّات النظام السوري، الأحد، مساعدات من الأمم المتحدة هي الأولى منذ خمس سنوات، وفق ما أعلن مصدر في وكالة أمميّة تعنى بتوزيع مساعدات.

تقع النشابية في #الغوطة_الشرقية لدمشق المشمولة بخطّة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وإيران وتركيا.

وقال المصدر الأممي "إنها المرّة الأولى التي تدخل فيها قافلة إنسانيّة إلى النشابية منذ خمس سنوات". وأضاف أنّ المساعدات الغذائية وغير الغذائية وزّعت على 7200 شخص.

كانت روسيا أعلنت، الثلاثاء، توزيع أكثر من 10 آلاف طنّ من المساعدات الغذائيّة في #الغوطة. غير أنّ المصدر الأممي اعتبر أنّ المساعدات تبقى بوجه عام "غير كافية" في هذه المنطقة.