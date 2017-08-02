قصف يستهدف السفارة الروسية في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن السفارة الروسية في #دمشق تعرضت لقصف بقذائف الهاون، الأربعاء، من دون قوع ضحايا.

وجاء في البيان أن "قذيفتين سقطتا مباشرة في حرم البعثة الدبلوماسية الروسية"، كما انفجرت قذيفتان أخريان بمحاذاة المبنى.

وتابع المصدر نفسه أن القذائف أطلقت "من مواقع تابعة للمجموعات الإرهابية" من دون أن توقع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق مرارا للقصف منذ نشوب الحرب في سوريا.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشن الطائرات الروسية غارات دعما لقوات النظام السوري.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن روسيا تدين "بحزم الهجمات الإرهابية" التي استهدفت سفارتها في دمشق، وأعربت عن الأمل بأن تندد العواصم الغربية و #مجلس_الأمن "بشكل حازم بهذه الجريمة".