سوريا.. وقف للنار في حمص مع دخولها اتفاق خفض التوتر

دخل اتفاق وقف النار حيز التنفيذ شمال مدينة #حمص الخميس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الاتفاق يشمل 84 مدينة وبلدة في ريف حمص الشمالي يتجاوز تعداد سكانها 147 ألف شخص، مشيراً إلى أن الهدنة لا تشمل مسلحي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

وقال كوناشينكوف إن المعارضة المعتدلة تعهدت بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها في حمص، وكذلك إعادة فتح جزء من طريق حمص - حماة.

وستقيم الشرطة العسكرية الروسية اعتباراً من يوم غد الجمعة معبرين في منطقتي حربنفسه والدوير و3 نقاط رصد في مناطق الحميرات وقبيبات وتل عمري على طول خط التماس في المنطقة.

وستتولى هذه الوحدات مهمة الفصل بين الطرفين المتصارعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلاً عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين دون أي عوائق.

كما أكد كوناشينكوف أن المهام الإدارية اليومية في منطقة تخفيف التوتر، بما في ذلك استئناف عمل مؤسسات الحكم والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، أوكلت إلى مجالس محلية، وذلك علاوة على تشكيل "لجنة العدالة الوطنية" التي ستضم ممثلي المعارضة والمجموعات الطائفية والعرقية والسياسية المقيمة في المنطقة.