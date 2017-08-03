سوريا.. إقالة خالد المحاميد بعد تصريحاته لـ"الحدث"

أنهت الهيئة العليا للمفاوضات عضوية خالد المحاميد من الوفد المفاوض في محادثات جنيف بعد ساعات على تصريحات لافتة أدلى بها.

وقال المحاميد في تصريحات لـ"الحدث": "الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها".

وقد سبقت هذه الإقالة تغريدة لكبير مفاوضي المعارضة إلى جنيف، محمد صبرا، وصف فيها ما جاء على لسان المحاميد لا يتعدى كونه رأياً شخصياً ولا يعبر عن رأي الوفد.

كما اعتبر كثيرون تصريحات المحاميد مفاجئة من حيث توقيتها ومخالفة للمطالب التي قامت عليها الثورة، فهو أنهى صراع المعارضة والنظام ووجه انتقادات مبطنة لأنقرة لدورها في إدلب كما تحدث عن الدور العربي في الحل .

يذكر أن رجل الأعمال والطبيب خالد المحاميد ينحدر من درعا وكان أحد أعضاء "مجموعة القاهرة" المعارضة قبل أن يخرج منها، لينضم لوفد "الهيئة العليا" للمفاوضات.