روسيا تعلن استعدادها لمواجهة "النصرة" في الغوطة الشرقية

أعلنت #روسيا، عقب نشرها قوات من الشرطة العسكرية في الجزء الجنوبي من #الغوطة_الشرقية، إحدى مناطق خفض التصعيد، عن استعدادها لمواجهة مقاتلي جبهة #النصرة، وفق ما ذكرت وكالة تاس الروسية.



وقال مسؤول عسكري روسي إن هذه القوات مستعدة بشكل كامل لصد أي هجوم تشنه جبهة النصرة في منطقة الغوطة الشرقية. كما لفت إلى إمكانية استهداف النصرة نقاط التفتيش.



وحتى الآن لم تنشر روسيا أي قوات لها في مناطق سيطرة المعارضة، ما عدا المناطق التي يسيطر عليها #النظام_السوري.



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعرض فيها روسيا نشر قوات لها في مناطق خفض التصعيد.

يذكر أن قوات النظام تستمر في قصف الغوطة الشرقية، في خروق واضحة للهدنة، منذ الرابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي.