أكثر من 40 صاروخاً تطال حي جوبر الدمشقي

استهدفت قوات #النظام_السوري #حي_جوبر الدمشقي بأكثر من 40 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، ما تسبب في مزيد من الدمار بالحي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شنت طائرات النظام نحو 15 غارة استهدفت مناطق في حي جوبر، وتحديداً أطراف بلدة عين ترما.

وشهدت المنطقتان منذ يومين قصفاً هو الأعنف من قبل النظام منذ انطلاق #الهدنة.

من جهة أخرى، سُجلت ثلاثة خروقات في ثلاث مناطق بريف حمص الشمالي، الجمعة، بعد سقوط قذائف هاون عدة على قرية تيرمعلة وأم شرشوح والفرحانية، وذلك بعد ساعات من دخول ريف حمص الشمالي في هدنة بضمانة روسية من المفترض أن تسمح بإدخال المواد الغذائية وفتح المعابر أمام المدنيين.