أنباء عن تشكيل واشنطن "جيشاً وطنياً" لمعركة دير الزور

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة تفيد بعقد لقاءات واجتماعات بين قوات #التحالف_الدولي والقوات الأميركية وجيش مغاوير الثورة، المدعوم من التحالف، حول تشكيل "جيش وطني" في منطقة الشدادي بالريف الجنوبي لمدينة #الحسكة، يرجح أن يكون تحت مسمى "جيش التحرير الوطني"، على أن تكون قوات مغاوير الثورة النواة الأساسية لتشكيله، الأمر الذي يجعله الجهة الوحيدة المخوَّلة بالتوجه نحو محافظة #دير_الزور التي يسيطر على أجزاء منها تنظيم #داعش.

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي، بريت ماكغورك، إن نحو ألفي مقاتل من "داعش" ما زالوا موجودين في مدينة #الرقة السورية، ويحاربون من أجل البقاء أمام هجوم تشنه #قوات_سوريا_الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، منذ حزيران/يونيو الماضي.