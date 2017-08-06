المرصد: النظام يسيطر على السخنة آخر معاقل داعش في حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جيش النظام سيطر على مدينة #السخنة، وهي آخر معاقل لتنظيم داعش في محافظة #حمص.

وذكرت وكالة أنباء النظام، السبت، أن قوات الأسد قد "طوقت" مدينة السخنة من 3 اتجاهات.

وتكتسب منطقة السخنة الواقعة في ريف حمص الشرقي، وتبعد عن تدمر الأثرية قرابة الـ70 كم، أهمية ثلاثية الأبعاد، فهي من جهة تعتبر مفتاحاً لمحافظتي دير الزور والرقة، وكذلك هي منطقة غنية بالغاز، وكذلك تسكنها قبائل عربية متعددة.

وكان المرصد السوري قد أعلن سابقاً أن قوات #النظام_السوري والمدعومة بمسلحين غير سوريين، فشلت بالدخول إلى السخنة، مؤكداً أن عناصر "داعش" التي لا تزال تقاوم النظام وميليشياته الإيرانية هم من أهل المدينة الذين يرفضون الانسحاب أو تسليم سلاحهم، وأنهم "اختاروا القتال إلى النهاية"، على حد تعبيره.