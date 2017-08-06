داخلية فرنسا: شهدنا عودة 271 متطرفا من العراق وسوريا

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار# كولوم في مقابلة صحافية، إن #فرنسا شهدت عودة 271 متطرفاً من مناطق الحرب في العراق و#سوريا، وإن ممثلي الادعاء العام يقومون بالتحقيق معهم جميعاً.

وهناك تقديرات بوجود نحو 700 فرنسي يقاتلون في صفوف تنظيم #داعش في العراق وسوريا، وتناضل فرنسا مثل دول أوروبية أخرى بشأن كيفية معالجة تدفق ما يسمى بالعائدين.

وقال كولوم لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إن من بين #المتطرفين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغاً و54 حدثاً مع وجود بعضهم رهن الاحتجاز حاليا.

وسئل كولوم عن عدد المتطرفين الفرنسيين الذين قُتلوا في العراق وسوريا فقال للصحيفة، إن من الصعب تأكيد المعلومات.

وكان قائد القوات الخاصة الفرنسية قد قال في يونيو/حزيران، إن وحداته تشارك بشكل مباشر في معارك الشوارع في مدينة #الموصل العراقية، ولكنه نفى استهدافها بشكل خاص المتطرفين المولودين في فرنسا الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش.