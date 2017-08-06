سوريا.. توقعات بكون إدلب المحطة المقبلة للتهدئة

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري قاسم الخطيب توقع أن تكون إدلب المحطة المقبلة للتهدئة بعد اتفاق ريف حمص الشمالي.

وأكد الخطيب عزمهم السير في هذا الاتجاه لتحقيق ذلك بالتعاون مع مصر وروسيا لضمان إبعاد الأجواء الطائفية وإبقاء الملف السوري ضمن البعد العربي.

وأضاف الخطيب أن رئيس التيار أحمد الجربا سيزور موسكو قريباً، موضحاً أنه لم يتم بعد تحديد موعد للزيارة.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنها تجري مفاوضات مع فصائل معارضة في ست محافظات سورية بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.