قوات النظام تتقدم على حساب داعش تجاه دير الزور

أحرز جيش النظام السوري تقدماً في بعض المناطق وسط وشمال البلاد واقترب من محافظة دير الزور المهمة التي يسيطر عليها تنظيم #داعش، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأشار المرصد إلى "تقدم مهم" في جنوب مدينة #الرقة لقوات النظام الذي لم يعد يفصله سوى أقل من 4 كم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الرقة.

وتقع مدينة معدان بالقرب من الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة.

ويسيطر التنظيم على غالبية محافظة #دير_الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ عام 2015.

كما تمكنت قوات النظام وبدعم من حليفه الروسي، ليل السبت الأحد، من السيطرة على السخنة بحمص، هي آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة #حمص.

وأفاد المرصد عن مقتل 64 متطرفا على الأقل السبت خلال معارك وقصف جوي في البادية بينهم 30 في السخنة.

ويواجه التنظيم الذي تم طرده من مدينة #الموصل في #العراق المجاور الشهر الماضي عدة هجمات في #سوريا.