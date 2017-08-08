إيران.. الدول الضامنة تبحث تعزيز "التهدئة" في سوريا

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي #لافروف، أن اجتماعاً بين ممثلين عن #روسيا و #تركيا و #إيران سينعقد في طهران لبحث قضية تعزيز التهدئة في مناطق التصعيد بـ #سوريا.

وسيعقد الاجتماع اليوم وغداً، وفق الوكالة.

وأشار لافروف إلى أن الدول الثلاث تسعى لتعزيز وتوسيع مناطق خفض التوتر في سوريا.

من جهة أخرى، شنت قوات #النظام قصفاً وصف بالأعنف على آخر موقع للمعارضة في العاصمة #دمشق ضمن حملة عسكرية بدأتها قبل شهرين.

وقصفت قوات الأسد من جبل قاسيون الاستراتيجي المطل على دمشق، حي جوبر وبلدة عين ترما، إضافة إلى استهدافهما بغارات عدة من قبل مقاتلات النظام.

ويرى المراقبون أن تصعيد النظام يهدف إلى فصل حيي جوبر وعين ترما عن الغوطة الشرقية.