دير الزور.. نقطة خلاف التحالف و"سوريا الديمقراطية"

بدأت خلافات تطفو إلى السطح بين #قوات_سوريا_الديمقراطية و #التحالف_الدولي حول دور القوات ذات الأغلبية الكردية في معركة #دير_الزور.

وكشفت وكالة "باسنيوز" الكردية نقلاً عن مصدر مطلع، بحسب قولها، أن التحالف لا يحبذ مشاركة "سوريا الديمقراطية" في معركة دير الزور ضد تنظيم #داعش، فيما تصر هي على أن يكون لها دور أساسي في الحملة.

وقال مصدر الوكالة، الذي لم يكشف عن اسمه، إن عدم رغبة التحالف بمشاركة "سوريا الديمقراطية" ناتج عن رفض العشائر العربية للفصائل الكردية من جهة والضغط التركي على واشنطن من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن التحالف سيقود في معركة دير الزور قوات النخبة المدربة والمسلحة أميركياً والتابعة لرئيس الائتلاف السابق، #أحمد_الجربا، بالإضافة إلى "جيش مغاوير الثورة" المدعوم من التحالف والمكون من سكان المنطقة، بينما ذكرت مصادر حقوقية سورية أن "جيش مغاوير الثورة" اجتمع مع التحالف ومستشارين أميركيين لنقاش تشكيل فصيل تحت اسم "جيش التحرير الوطني" في الريف الجنوبي لمدينة #الحسكة ليكون القوة الوحيدة المخولة بالتوجه إلى مدينة دير الزور.