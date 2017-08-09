آلاف المدنيين في الرقة محرومون من أي مساعدات إنسانية

أعرب المتحدث باسم #الأمم_المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، عن القلق إزاء مصير آلاف الأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال الذين لا يزالون عالقين في مدينة #الرقة السورية، من دون التمكن من إيصال أي مساعدات إنسانية لهم.

وقال دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي: "لا يزال بين 10 آلاف و25 ألف شخص عالقين في الرقة، مع العلم أنه من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن عددهم بسبب الوضع على الأرض".

وتابع: "الوصول إلى الرقة حالياً غير ممكن للأمم المتحدة بسبب المعارك الجارية. نذكر كل الأطراف العسكريين بواجباتهم لجهة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم بما يتطابق مع القوانين الدولية".

وأضاف أن المنظمات الإنسانية قدمت في تموز/يوليو الماضي مساعدات لمنطقة الرقة استفاد منها 263 ألف شخص.

وتمكنت #قوات_سوريا_الديمقراطية من دخول مدينة الرقة قبل شهرين، وباتت تسيطر حالياً على نحو نصف المدينة.

كما أجبرت المعارك عشرات آلاف المدنيين على المغادرة في ظروف أمنية صعبة جداً أدت إلى مقتل أو إصابة كثيرين منهم.